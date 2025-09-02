الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ميرتس يقترح عقد محادثات بين أوكرانيا وروسيا في جنيف

ميرتس يقترح عقد محادثات بين أوكرانيا وروسيا في جنيف
2 سبتمبر 2025 18:31

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء إنه سيقترح أن تستضيف جنيف محادثات وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، وذلك خلال اجتماع يعقد يوم الخميس بمشاركة نحو 30 دولة لبحث ضمانات لكييف لما بعد الحرب.
وأضاف ميرتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة سويسرا كارين كيلر-سوتر "جنيف ستكون مكاناً مناسباً لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار".
وتابع "بعد غد، سأقترح مجدداً على ما يسمى 'تحالف الراغبين' توجيه دعوة (لجنيف)".
وأجرى "تحالف الراغبين"، الذي شكلته فرنسا وبريطانيا، محادثات على مدى أشهر في مسعى لوضع خطط لما يمكن أن تساهم به الدول عسكرياً في أوكرانيا لردع روسيا عن مهاجمتها مجددا في حال التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار.
وستستضيف فرنسا اجتماعاً يُعقد عبر الإنترنت بشكل أساسي يوم الخميس لبحث أحدث الجهود المبذولة لتقديم الدعم الأمني ​​لأوكرانيا بمجرد إبرام اتفاق سلام.

المصدر: رويترز
روسيا
فريدريش ميرتس
أوكرانيا
