ترامب بصدد نقل قيادة الفضاء الأميركية

قال مصدر مطلع أن إدارة الرئيس دونالد ترامب سوف تعلن اليوم الثلاثاء عن وضع قيادة الفضاء الأميركية في ألاباما، لاغية بذلك قرار تم اتخاذه في عهد بايدن بالإبقاء عليها في مقرها المؤقت في كولورادو.

ومن المتوقع أن يتحدث ترامب بعد ظهر اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، وسيحدد الموقع الجديد، وفقا للمصدر المطلع الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتأكيد الخطط قبل الإعلان الرسمي.

ووصف موقع الكتروني لوزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» تم إعداده للبث المباشر للكلمات الحدث بأنه "إعلان مقر قيادة الفضاء الأميركية".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت: "الرئيس سيصدر إعلاناً مثيراً يتعلق بوزارة الدفاع". وتشمل مهام قيادة الفضاء القيام بعمليات مثل تمكين الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية والاتصالات بين القوات والتحذير من إطلاق الصواريخ.

وتتنازع ألاباما وكولورادو منذ فترة طويلة على قيادة الفضاء لأن لها آثاراً كبيرة على الاقتصاد المحلي.

كما كان الموقع جائزة سياسية، حيث أكد المسؤولون المنتخبون من كل من ألاباما وكولورادو أن ولايتهم هي الموقع الأفضل.

وكانت هنتسفيل، بولاية ألاباما، التي يطلق عليها اسم مدينة الصواريخ، منذ فترة طويلة، موطنا لترسانة ريدستون التابعة للجيش ومركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لوكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا).

وتقع قيادة الفضاء والدفاع الصاروخي التابعة للجيش أيضا في هنتسفيل، التي اكتسبت اسمها المستعار بسبب دورها في بناء أول صواريخ لبرنامج الفضاء الأميركي.

ويأتي الإعلان تتويجاً لعملية شد وجذب استمرت أربع سنوات حول موقع قيادة الفضاء.

وفي عام 2021، حددت القوات الجوية ترسانة ريدستون التابعة للجيش في هنتسفيل كموقع مفضل لقيادة الفضاء الأميركية الجديدة.

وتم اختيار المدينة بعد زيارات ميدانية لـ 6 ولايات تم خلالها مقارنة عوامل مثل قدرة البنية التحتية، ودعم المجتمع، والتكاليف لوزارة الدفاع.