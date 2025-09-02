الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تدعو لتعزيز حقوق الفتيات في العالم الرقمي

الأمم المتحدة تدعو لتعزيز حقوق الفتيات في العالم الرقمي
2 سبتمبر 2025 20:41

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوة عاجلة للدول والقطاع الخاص لتعزيز التزامهم بحقوق الفتيات، خاصة المهمشات منهن، في الفضاء الرقمي.
وشدد غوتيريش في تقرير محوري قدم إلى الجمعية العامة، على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين استغلال الفرص الهائلة التي تتيحها التكنولوجيا لتمكين الفتيات، والتصدي للمخاطر الجسيمة التي تهددهن عبرها.
وفي هذا الإطار، أعطى التقرير أولوية لإنهاء كافة الحواجز التي تمنع الفتيات، لا سيما ذوات الإعاقة والمنتميات للأقليات والمناطق النائية، من الوصول إلى التكنولوجيا وتنمية مهاراتهن الرقمية، داعيا إلى دمج هذه المهارات في المناهج الدراسية لمواجهة الصور النمطية.
وبنفس القدر من الأهمية، دعا التقرير الحكومات إلى إنفاذ تشريعات صارمة لحماية الفتيات من المحتوى الضار كالتمييز والكراهية والاستغلال، كما حث شركات التكنولوجيا على توفير تدابير سلامة قوية والتعاون مع جهات إنفاذ القانون لمكافحة الجرائم التي تسهلها المنصات الرقمية.
كما أبرز التقرير الإمكانيات الكبيرة للتكنولوجيا في تعزيز مشاركة الفتيات المجتمعية وتوسيع فرصهن في الحصول على خدمات أساسية كالتعليم والصحة.
واختتم الأمين العام تقريره بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو أن تصبح التكنولوجيات الرقمية والناشئة أداة لتوسيع نطاق حقوق جميع الفتيات وفرصهن ورفاههن، لا لتقليصها.

أخبار ذات صلة
200 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان العام الجاري
مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة يحتفي بالشراكة الاستراتيجية مع الإمارات
المصدر: وام
أنطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة
التكنولوجيا
النساء
العالم الرقمي
التمييز ضد النساء
الكراهية
آخر الأخبار
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الرياضة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
اليوم 16:00
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
اليوم 15:59
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم 15:56
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
الرياضة
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
اليوم 15:51
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
علوم الدار
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©