الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

باكستان.. مقتل 5 مسلحين وإصابة 6 من رجال الشرطة بهجوم انتحاري

جنود باكستانيون يؤمنون منطقة عقب هجوم مسلح في إقليم خيبر بختونخوا (رويترز)
3 سبتمبر 2025 01:29

إسلام آباد (وكالات)

أعلنت الشرطة الباكستانية، أمس، مقتل خمسة مسلحين على الأقل وإصابة ستة ضباط شرطة في هجوم انتحاري استهدف قاعدة لقوات الشرطة الفيدرالية شبه العسكرية في منطقة «بانو» بإقليم خيبر باختونخوا شمالي باكستان.
وقال قائد شرطة المنطقة سليم عباس كلاتشي في بيان: «إن التقرير الأولي للشرطة أفاد بأن انتحارياً قاد سيارة محملة بالمتفجرات إلى البوابة الرئيسة لخطوط القوات الخاصة في منطقة (بانو)، وعقب الانفجار تمكن خمسة مسلحين من اختراق خطوط الجبهة وحاولوا السيطرة على مباني المكاتب».
وأضاف أن عملية أمنية مشتركة بين الشرطة وقوات الأمن أسفرت عن قتل المسلحين الخمسة خلال تبادل إطلاق النار وإصابة ستة ضباط، من بينهم ضابط مركز أصيب بجروح خطيرة.

باكستان
الشرطة الباكستانية
هجوم انتحاري
خيبر بختونخواه
