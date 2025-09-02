الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

بريطانيا تعلق طلبات اللاجئين لخفض أعدادهم

أشخاص يمرون أمام متاجر في جنوب غرب إنجلترا (أ ف ب)
3 سبتمبر 2025 01:29

لندن (وكالات) 

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، عزمها تعليق طلبات اللاجئين المسجلين لإحضار أفراد عائلاتهم إلى بريطانيا، وذلك لإتاحة الوقت للحكومة لتشديد الأنظمة المتعلقة بذلك في أحدث محاولاتها لخفض عدد الوافدين إليها. 
وذكرت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أن المزيد من اللاجئين تقدموا بطلبات لإحضار أفراد عائلاتهم، ما وضع ضغطاً على السكن في جميع أنحاء البلاد.
وكان الكثيرون يتقدمون بطلبات لإحضار عائلاتهم في غضون شهر تقريباً بينما كانوا ينتظرون عاماً أو عامين أو أكثر في عام 2019.
وقالت كوبر: «يجب التحكم في النظام وإدارته بناء على أنظمة عادلة ومطبقة بشكل صحيح وليس الفوضى والاستغلال الذي تحركه عصابات المهربين الإجرامية».
وتتعرض حكومة حزب العمال لضغوط متزايدة لتقليل عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى بريطانيا من فرنسا على متن قوارب صغيرة، بعد أن أصبحت الفنادق التي تؤوي المهاجرين قضية الساعة في بريطانيا لأسابيع، وشهدت مظاهرات تخللتها أعمال عنف في بعض الأحيان.

بريطانيا
الحكومة البريطانية
طلبات اللجوء
إيفيت كوبر
لم شمل
