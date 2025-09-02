بوتين يشيد بعلاقات «روسية - صينية» غير مسبوقة

بكين (وكالات)

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمستوى «غير المسبوق» الذي بلغته العلاقات بين بلاده والصين، وذلك خلال لقائه نظيره شي جينبينغ في بكين التي وصلها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمس.

ويأتي ذلك عشية عرض عسكري ضخم تقيمه بكين في ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، بحضور دولي واسع، حيث شكّلت الصين في الأيام الماضية محور محطات دبلوماسية، أبرزها قمة منظمة شنغهاي التي ترى فيها بكين نموذجاً جديداً للعلاقات الدولية.

وقال بوتين لنظيره الصيني في تصريحات خلال البث المباشر لبدء المباحثات: «يعكس تواصلنا الوثيق الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الروسية الصينية التي بلغت حالياً مستوى غير مسبوق»، مضيفاً «لقد كنا سوياً على الدوام، ونحن سوياً الآن».

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن الرئيس الصيني قال: «إن العلاقات مع روسيا، يمكن أن تتوسع بصورة أكبر».

والتقى الرئيس الصيني مع نظيريه الروسي والكوري الشمالي في بكين للمرة الأولى أمس.

واستضاف شي نظيره الروسي في قاعة الشعب الكبرى ثم في مقر إقامته الشخصي، واصفاً إياه «بالصديق القديم».

ورصد شاهد، بعد ساعات، وصول القطار المدرع لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى العاصمة الصينية، فيما أكدت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية وصول كيم، وأظهرت ابنته كيم جو أي بصحبته.

في غضون ذلك، قال الرئيس الروسي، أمس، إن موسكو لم تعارض مطلقاً انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي، معبراً عن اعتقاده بأن من الممكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ضمان أمن كل من روسيا وأوكرانيا.

وانتقد بوتين خلال زيارته للصين حديث زعماء أوروبيين عن احتمال شن روسيا هجوماً أوسع في أوروبا. وأبلغ بوتين رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو خلال اجتماع في الصين «فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، فلم نعترض على ذلك مطلقاً، لكن بالنسبة إلى حلف شمال الأطلسي، فهذه قضية أخرى».

وقال بوتين إنه ناقش أمن أوكرانيا خلال قمته التي عقدها في 15 أغسطس في ألاسكا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، مضيفاً «توجد خيارات لضمان أمن أوكرانيا إذا انتهى النزاع، ويبدو لي أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق في الآراء بهذا الشأن».

وأضاف الرئيس الروسي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنصت إلى مبررات الكرملين بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا، زاعماً أن موسكو وواشنطن توصلتا إلى تفاهم متبادل بشأن هذا الصراع.

وتابع: «إن إدارة ترامب تستمع إلينا، كما اشتكى من أن الرئيس السابق جو بايدن لم يكن يهتم بمبررات موسكو»، مضيفاً: «نلمس الآن هذا التفاهم المتبادل، وهو أمر ملحوظ، نحن سعداء للغاية بهذا، ونأمل أن يستمر هذا الحوار البناء».