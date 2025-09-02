الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

هجوم انتحاري يستهدف موقعاً عسكرياً في شمال غرب ليبيا

أعمدة دخان تتصاعد في طرابلس عقب اشتباكات مسلحة (أرشيفية)
3 سبتمبر 2025 01:29

حسن الورفلي (بنغازي)

فجر انتحاري نفسه في محيط معسكر أمني يتبع اللواء «444 قتال» في مدينة «بني وليد» شمال غرب ليبيا، ما أدى لسقوط عدد من المصابين وتضرر عدد من السيارات، بحسب ما أكده مصدر ليبي لـ«الاتحاد». 
وأوضح المصدر أن هذه التفحيرات ينتهجها تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يعمل على ترتيب صفوفه في مدن جنوب وشمال ليبيا خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن اللواء «444 قتال» والأجهزة الأمنية فتحوا تحقيقاً عاجلاً للوقوف على ملابسات التفجير. 
ودفع اللواء «444 قتال» بتعزيزات عسكرية إلى مدينة بني وليد لملاحقة العناصر الإرهابية التي باتت تنتشر في بعض مدن جنوب ليبيا، والشروع في عملية عسكرية واسعة لتطهير المدن الليبية من العناصر المتطرفة التي تتسلل إلى المناطق السكنية.

طرابلس
بني وليد
هجوم انتحاري
داعش
ليبيا
الأزمة في ليبيا
الأزمة السياسية في ليبيا
الأزمة الليبية
