بلدية غزة تحذر من غرق مناطق بمياه الصرف الصحي

غزة (الاتحاد)

حذرت بلدية غزة، أمس، من خطورة تصعيد الجيش الإسرائيلي لعدوانه في منطقة المنارة ومحيط بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة.

وأشارت البلدية، في بيان صحفي، إلى منع طواقم البلدية من الوصول إلى هذه المرافق وتشغيلها بسبب خطورة الأوضاع في المنطقة.

وأكدت البلدية أن «عدم تمكن طواقمها من الوصول إلى محطة الصرف الصحي رقم 5 المعروفة باسم (محطة البقارة) ومحطة 7B شرق حي الزيتون جنوب المدينة، وتشغيلهم قد يؤدي إلى طفحها وغرق المنازل في المنطقة إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وتصعيده هناك».