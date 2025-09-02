بلجيكا: سنعترف بالدولة الفلسطينية

بروكسل (الاتحاد)

قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، أمس، إن بلجيكا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد خطوات مماثلة من جانب أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا.

وقال بريفو في منشور على «إكس»، إن «بلجيكا ستنضم إلى الموقعين على إعلان نيويورك، مما يمهد الطريق لحل الدولتين أو دولة فلسطينية تتعايش في سلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل».

وأضاف بريفو أن «هذا القرار يأتي في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين، وخاصة في غزة، ورداً على العنف الذي ترتكبه إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي».

وقال بريفو: إن «بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار مبادرة دبلوماسية مشتركة تقودها فرنسا والسعودية».

وقال الوزير البلجيكي إن بلاده ستفرض 12 «عقوبة صارمة» على إسرائيل، مثل حظر الاستيراد من مستوطناتها، ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية.