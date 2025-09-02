الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

185 فلسطينياً ضحايا التجويع خلال أغسطس

أطفال فلسطينيون يجلسون قرب خيمتهم في مدينة غزة (رويترز)
3 سبتمبر 2025 01:30

شعبان بلال (غزة)

أخبار ذات صلة
إسرائيل تحشد لهجوم واسع على غزة
بلجيكا: سنعترف بالدولة الفلسطينية

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، تسجيل 185 حالة وفاة بسبب سوء التغذية خلال شهر أغسطس الماضي، وهو العدد الأكبر منذ عدة أشهر ما يشير إلى تسارع وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة التي يشهدها القطاع.
وأوضحت السلطات أن 70 حالة وفاة بينهم 12 طفلاً سجلت منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي اعتبر غزة منطقة مجاعة، مشيرةً إلى أن 43 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية.
وحذر المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، في تصريح لـ«الاتحاد» من التلويح بتوسيع العمليات العسكرية في غزة، لا سيما مع تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل بالغ الخطورة، في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع، ومنع دخول المساعدات بشكل كاف.
وأوضح النمس أن إعلان الأمم المتحدة عن حالة المجاعة المثبتة في غزة يعكس انعدام الأمن الغذائي بشكل شبه كامل، إضافة إلى العجز الكبير في الحصول على العلاج والمياه.
ولفت إلى أن السكان الذين يُطلب منهم النزوح إلى مناطق أخرى يفتقرون إلى وسائل المواصلات والسيولة النقدية، وكثير منهم نزحوا أكثر من 10 مرات، مما يجعل الأوامر الجديدة بالنزوح عبئاً إضافياً وتحدياً قاسياً أمام الأهالي.
وشدد النمس على أن ما يجري في غزة يتطلب تحركاً أممياً عاجلاً وحقيقياً لوقف العدوان، والدفع باتجاه إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري، ووقف أي عمليات قد تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين.
وأشار إلى أن عملية توزيع المساعدات عبر ما يُعرف بـ«مؤسسة غزة الإنسانية» باتت أشبه بمصائد موت، إذ يتعرض خلالها الباحثون عن الغذاء والمساعدات للقتل أو الإصابة، وفي بعض الأحيان للاعتقال.

فلسطين
غزة
إسرائيل
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني
سوء التغذية
المجاعة
آخر الأخبار
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الرياضة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
اليوم 16:00
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
اليوم 15:59
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم 15:56
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
الرياضة
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
اليوم 15:51
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
علوم الدار
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©