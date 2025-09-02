قطر: اتصالات للوصول إلى نموذج مختلف بشأن مفاوضات غزة

الدوحة (الاتحاد)

أعلن متحدث الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أمس، وجود اتصالات يجريها الوسطاء للوصول إلى نموذج مختلف بشأن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الأنصاري خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: إن «هناك اتصالات لمحاولة وقف العمليات الإسرائيلية في غزة، والعودة للمفاوضات، لكن لا جديد، ولم ترد إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار حتى اللحظة، ولم نر منها غير التصعيد والاستمرار في مساعي احتلال غزة».

وأكد أن أي مقترح جديد مرتبط بوجود إرادة حقيقية لبحثه، مؤكداً أن الاتصالات مستمرة مع أطراف الصراع والأطراف الإقليمية.

ودعا إلى عدم ربط إنهاء الأزمة الإنسانية بالصفقة في غزة، قائلاً: «لا يجب أن يقبل المجتمع الدولي بربط القضية الإنسانية بصفقة الرهائن، يجب فتح المعابر وإدخال كل المساعدات».