الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السعودية وباكستان توقعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي

السعودية وباكستان توقعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي
2 سبتمبر 2025 22:35

وقعت السعودية وباكستان اليوم اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي، تهدف إلى تعزيز التعاون على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها، وتحديث الإطار التنظيمي لحركة النقل الجوي بين البلدين.
وتركز الاتفاقية، التي وقعها عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة والفريق أول محمد علي وكيل وزارة الدفاع رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني الباكستانية في مقر الهيئة بالرياض، على تحقيق مستهدفات برنامج الطيران الهادف إلى بناء الشراكات الدولية، وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الاتفاقية ستسهم في تحديث الإطار التنظيمي بين البلدين في مجال النقل الجوي بما يتماشى مع المستجدات في مجال الطيران المدني، وبما يكفل أن يكون التشغيل بين البلدين بشكل منتظم وآمن وسليم.

