إجلاء سكان جراء الحرائق في أقصى شمال كندا

قررت السلطات الكندية، اليوم الثلاثاء، إجلاء أكثر من ألف شخص في أقصى شمال البلاد بسبب حريق غابات ضخم مشتعل منذ أسابيع في منطقة تعاني من الجفاف.

وتشهد كندا هذا العام ثاني أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها بعد عام 2023، إذ أتت النيران على أكثر من 8.3 مليون هكتار من الغابات، أي ما يعادل مساحة النمسا.

ويهدد الحريق بشكل مباشر قريتي فورت بروفيدنس وواتيه الواقعتين شمال غرب البلاد، حيث التهم منذ الأحد أكثر من 102 ألف هكتار وانتشر بسرعة في الأيام الأخيرة، مما دفع إلى تنفيذ أول عملية إجلاء لهذا العام في هذه المنطقة الشاسعة.

وفي عام 2023، اضطر سكان مدينة يلونايف، البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة، إلى مغادرتها لمدة ثلاثة أسابيع بسبب حرائق الغابات.

وقال مايك ويستويك من خدمة الإطفاء الإقليمية: "نشهد تجدداً في الحرائق في أواخر الموسم". وأضاف: "لقد أصبح موسم حرائق الغابات أطول من المعتاد في السنوات الأخيرة، منذ عام 2022".

واندلعت في البلاد مئات الحرائق منذ الربيع، امتدت من سواحل كولومبيا البريطانية في الغرب إلى نوفا سكوشا في الشرق، مروراً بمانيتوبا في الوسط.

وبقيت العديد من المدن في حالة ترقّب خلال جزء من الصيف لمتابعة تطور هذه الحرائق، حتى إن الجيش الكندي تدخّل في أغسطس للمساعدة في عمليات الإجلاء في نيوفاوندلاند.

كما أعلنت السلطات أن عدد حرائق الغابات في مختلف أنحاء كندا يتجاوز 650 حريقاً، من بينها أكثر من مئة ما زالت خارج نطاق السيطرة.