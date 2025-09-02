الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إجلاء سكان جراء الحرائق في أقصى شمال كندا

حرائق غابات ضخمة في كندا (أرشيفية)
2 سبتمبر 2025 22:58

قررت السلطات الكندية، اليوم الثلاثاء، إجلاء أكثر من ألف شخص في أقصى شمال البلاد بسبب حريق غابات ضخم مشتعل منذ أسابيع في منطقة تعاني من الجفاف.
وتشهد كندا هذا العام ثاني أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها بعد عام 2023، إذ أتت النيران على أكثر من 8.3 مليون هكتار من الغابات، أي ما يعادل مساحة النمسا.
ويهدد الحريق بشكل مباشر قريتي فورت بروفيدنس وواتيه الواقعتين شمال غرب البلاد، حيث التهم منذ الأحد أكثر من 102 ألف هكتار وانتشر بسرعة في الأيام الأخيرة، مما دفع إلى تنفيذ أول عملية إجلاء لهذا العام في هذه المنطقة الشاسعة.
وفي عام 2023، اضطر سكان مدينة يلونايف، البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة، إلى مغادرتها لمدة ثلاثة أسابيع بسبب حرائق الغابات.
وقال مايك ويستويك من خدمة الإطفاء الإقليمية: "نشهد تجدداً في الحرائق في أواخر الموسم". وأضاف: "لقد أصبح موسم حرائق الغابات أطول من المعتاد في السنوات الأخيرة، منذ عام 2022".
واندلعت في البلاد مئات الحرائق منذ الربيع، امتدت من سواحل كولومبيا البريطانية في الغرب إلى نوفا سكوشا في الشرق، مروراً بمانيتوبا في الوسط.
وبقيت العديد من المدن في حالة ترقّب خلال جزء من الصيف لمتابعة تطور هذه الحرائق، حتى إن الجيش الكندي تدخّل في أغسطس للمساعدة في عمليات الإجلاء في نيوفاوندلاند.
كما أعلنت السلطات أن عدد حرائق الغابات في مختلف أنحاء كندا يتجاوز 650 حريقاً، من بينها أكثر من مئة ما زالت خارج نطاق السيطرة.

 

أخبار ذات صلة
الصين تسجل أشد صيف حرارة على الإطلاق
ألمانيا: بحر الشمال يسجل درجات حرارة قياسية
المصدر: آ ف ب
كندا
الحرائق
حرائق الغابات
فصل الصيف
درجات الحرارة
آخر الأخبار
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الرياضة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
اليوم 16:00
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
اليوم 15:59
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم 15:56
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
الرياضة
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
اليوم 15:51
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
علوم الدار
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©