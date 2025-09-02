ولاية أميركية تدعو إلى جلسة تشريعية بشأن قوانين الأسلحة

يعتزم حاكم ولاية مينيسوتا الأميركية تيم والز الدعوة إلى جلسة تشريعية خاصة في الولاية للنظر في سن قوانين أسلحة أكثر صرامة بعد إطلاق نار الأسبوع الماضي في مدرسة كاثوليكية بمدينة مينيابوليس.

وقال الحاكم الديمقراطي للصحفيين اليوم الثلاثاء، بعد أن رحب بعودة الأطفال إلى مدرسة عامة في ضاحية إيجان في مينيابوليس، إنه سيجري اتصالات بالمشرعين ويعمل على خطة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار والز إلى أنه يعتزم اقتراح حزمة "شاملة للغاية" قد تتضمن حظر الأسلحة الهجومية.

إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تمرير أي قيود جديدة على الأسلحة بمجلس مينيسوتا التشريعي المنقسم.

ومن المتوقع أن تعيد انتخابات خاصة خلال الشهر الجاري التعادل 67-67 بين الحزبين في مجلس النواب تحت قيادة رئيس مجلس جمهوري، في حين أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لديهم أغلبية صوت واحد فقط.

وقال والز "لكي أكون صريحا للغاية، في (المجلس التشريعي) المنقسم بالتساوي، سأحتاج إلى بعض الجمهوريين للتخلص من المعتقد القديم وقول إننا بحاجة إلى فعل شيء بشأن الأسلحة".