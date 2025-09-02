إضراب محتمل يضع مستقبل رحلات لوفتهانزا في مهب الريح

يستعد الطيارون لدى شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا للقيام بإضراب، وذلك بعد أن أعلنت لجنة التفاوض التابعة لنقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" فشل المفاوضات بشأن نظام المعاشات التقاعدية، وطلبت من قيادة النقابة بدء إجراءات التصويت بشأن القيام بإضراب.

جاء ذلك في خطاب موجه إلى أعضاء النقابة؛ وهو الخطاب الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تنفيذ الإضراب الجديد في الشركة الأم المتعثرة ماليا، ولا متى سيبدأ.

وكانت النقابة نظمت إضرابا ليوم واحد في الشركة الأم في عام 2022.

وكانت النقابة دعت لوفتهانزا في مايو الماضي إلى مفاوضات بشأن المعاشات التقاعدية وما يسمى بخطة المعاشات التقاعدية الانتقالية، إلا أن المحادثات لم تسفر عن أية نتائج، ويبلغ عدد العاملين المعنيين بهذه المفاوضات حوالي 4800 شخص.

وتقول النقابة إن الشركة لم تقدم عرضا جوهريا. في المقابل، صرح متحدث باسم الشركة بأن لوفتهانزا لم تتلق إخطارا بعد بفشل المحادثات، وبالتالي لا يمكنها التعليق على الأمر.

وفي اتفاق الأجور لعام 2017، قبلت النقابة بأن تتوقف لوفتهانزا عن ضمان القيمة المطلقة للمعاشات التقاعدية، والاكتفاء بضمان مساهمات صاحب العمل فقط، مما نقل مخاطر أسعار الفائدة إلى الموظفين.

كما تم رفع متوسط سن التقاعد المبكر للحصول على المعاش الانتقالي بمقدار عامين ليصبح 60 عاما.

ويتردد أن العوائد لم تحقق التوقعات الموضوعة آنذاك. في الخلفية، يتصاعد صراع كبير أيضا حول مختلف شركات الطيران الألمانية التابعة لمجموعة لوفتهانزا.



