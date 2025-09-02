الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ترامب يدلي بتصريح حول حالته الصحية

ترامب يدلي بتصريح حول حالته الصحية
3 سبتمبر 2025 01:03

 نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تقارير نشرت على منصات التواصل الاجتماعي عن تدهور صحته، وقال إنه كان مشغولاً خلال عطلة عيد العمال بإجراء مقابلات إعلامية وزيارة نادي الجولف الخاص به في فرجينيا.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "كنت مفعماً بالنشاط خلال عطلة نهاية الأسبوع". ولدى سؤاله عما إذا كان على علم بهذه التقارير، رد قائلا إنها "كاذبة".
وفي 17 يوليو ، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ترامب يعاني من تورم في أسفل ساقيه وكدمات في يده اليمنى بعد أن ظهر في صور بدا فيها التورم على كاحليه واستخدم المساحيق لتغطية جزء من يده.
وذكر شون باربابيلا، طبيب ترامب، في رسالة نشرها البيت الأبيض أن الفحوصات بينت أن مشكلة الساق بسبب "القصور الوريدي المزمن"، وهي حالة حميدة وشائعة، خاصة بين الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 70 عاما.

المصدر: رويترز
دونالد ترامب
ترامب
