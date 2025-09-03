الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تحذيرات من فيضانات جديدة في باكستان مع اشتداد موسم الأمطار الموسمية

أرشيفية
3 سبتمبر 2025 08:22

 حذرت الهند باكستان من احتمال حدوث فيضانات عابرة للحدود للمرة الثانية خلال أسبوعين، في وقت تواصل فيه أمطار موسم الرياح الموسمية إحداث وفيات ودمار واسع في كلا البلدين.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث في شرق باكستان عن التحذير يوم الثلاثاء. وقال مسؤول حكومي هندي إن نيودلهي شاركت التحذير مع باكستان.
وكانت باكستان قد نفذت عمليات إجلاء جماعي أواخر الشهر الماضي بعدما أطلقت الهند مياه السدود والأنهار المتدفقة إلى المناطق الحدودية المنخفضة.

ويتعلق التحذير الأخير بارتفاع منسوب مياه نهر "ستلج"، حيث يتوقع أن تدخل الفيضانات الأراضي الباكستانية يوم الأربعاء. ودمرت السيول العارمة بالفعل مجتمعات حدودية في قصور وأوكارا وفيهاري وبهاولنجر.

المصدر: وكالات
الفيضانات
الهند
باكستان
