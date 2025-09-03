تحذيرات من فيضانات جديدة في باكستان مع اشتداد موسم الأمطار الموسمية

حذرت الهند باكستان من احتمال حدوث فيضانات عابرة للحدود للمرة الثانية خلال أسبوعين، في وقت تواصل فيه أمطار موسم الرياح الموسمية إحداث وفيات ودمار واسع في كلا البلدين.



وأعلنت هيئة إدارة الكوارث في شرق باكستان عن التحذير يوم الثلاثاء. وقال مسؤول حكومي هندي إن نيودلهي شاركت التحذير مع باكستان.

وكانت باكستان قد نفذت عمليات إجلاء جماعي أواخر الشهر الماضي بعدما أطلقت الهند مياه السدود والأنهار المتدفقة إلى المناطق الحدودية المنخفضة.

ويتعلق التحذير الأخير بارتفاع منسوب مياه نهر "ستلج"، حيث يتوقع أن تدخل الفيضانات الأراضي الباكستانية يوم الأربعاء. ودمرت السيول العارمة بالفعل مجتمعات حدودية في قصور وأوكارا وفيهاري وبهاولنجر.