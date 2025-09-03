إعصاران مداريان يشتدان في المحيط الهادئ الشرقي

اكتسب إعصاران مداريان في شرق المحيط الهادئ قوة الثلاثاء أثناء تحركهما في البحر، حيث من المتوقع أن يجلب أحدهما أمطاراً غزيرة إلى باها كاليفورنيا، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.



وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي إن العاصفة المدارية "لورينا" يتوقع أن تتحول إلى إعصار بحلول اليوم قبالة الساحل الغربي للمكسيك.

وكانت العاصفة تتمركز الثلاثاء على بعد نحو 185 ميلاً (298 كيلومتراً) جنوب كابو سان لوكاس في المكسيك، وتتحرك شمال غرب بسرعة 14 ميلاً في الساعة (22.5 كيلومترا في الساعة).

ودعا المركز السلطات والسكان في جنوب غرب المكسيك وشبه جزيرة باها كاليفورنيا إلى متابعة تطورات العاصفة.

كما أصدرت حالة تأهب من كابو سان لوكاس شمالاً حتى كابو سان لازارو.



وفي الوقت نفسه، اشتد الإعصار "كيكو" برياح قصوى بلغت سرعتها 105 أميال في الساعة (169 كيلومتراً في الساعة) أثناء تحركه غرباً فوق مياه مفتوحة على بعد نحو 1740 ميلاً (2800 كيلومتر) شرق "هيلو" في هاواي، وفقاً للمركز. ويصنف "كيكو" كإعصار من الفئة الثانية على مقياس "سافير-سيمبسون" للأعاصير الذي يتراوح من 1 إلى 5، وتعتبر الأعاصير من الفئة الثالثة أو أعلى "أعاصير كبرى".