الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يعلن نقل قيادة الفضاء كولورادو إلى ألاباما

ترامب يعلن نقل قيادة الفضاء كولورادو إلى ألاباما
3 سبتمبر 2025 10:15

أعلن الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء عن وضع قيادة الفضاء الأميركية في ألاباما، ليلغى بذلك قراراً تم اتخاذه في عهد الرئيس السابق جو بايدن بالإبقاء عليها في مقرها المؤقت في كولورادو.

ويأتي الإعلان تتويجاً لعملية شد وجذب استمرت أربع سنوات حول موقع قيادة الفضاء. وتتنازع ألاباما وكولورادو منذ فترة طويلة على قيادة الفضاء لأن لها آثاراً كبيرة على الاقتصاد المحلي.

كما كان الموقع جائزة سياسية، حيث أكد المسؤولون المنتخبون من كل من ألاباما وكولورادو أن ولايتهم هي الموقع الأفضل.

وقال ترامب وهو محاط بوفد من النواب الجمهوريين ببرلمان ألاباما في المكتب البيضاوي الثلاثاء:"سيتم نقل مقر قيادة الفضاء الأميركي إلى الموقع الجميل بمدينة هانتسفيل في ألاباما، التي ستعرف من الآن فصاعداً باسم مدينة الصواريخ، كان هناك تنافس كبير على هذا وفازت فيه ألاباما".

وذكر ترامب أن هانتسفيل فازت بالسباق لتضم مقر قيادة الفضاء، جزئيا، لأنها "كافحت بجدية أكبر من أجله أكثر من أي أحد آخر".

وتشمل مهام قيادة الفضاء القيام بعمليات مثل تمكين الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية والاتصالات بين القوات والتحذير من إطلاق الصواريخ.

المصدر: وكالات
الفضاء
دونالد ترامب
ترامب
