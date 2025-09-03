الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بركان "كيلاويا" يثور مجدداً في هاواي بحمم شاهقة

بركان "كيلاويا" يثور مجدداً في هاواي بحمم شاهقة
3 سبتمبر 2025 10:47

استأنف بركان كيلاويا في هاواي ثورانه، الثلاثاء، حيث قذف حمماً بركانية بارتفاع 100 متر في السماء من فوهته الرئيسية.

ويعد هذا الثوران هو الرقم 32 منذ ديسمبر الماضي، حين بدأ البركان ثورانه الحالي. وحتى الآن، بقيت جميع تدفقات الحمم محصورة داخل فوهة القمة الواقعة ضمن متنزه براكين هاواي الوطني.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الحمم خرجت أولاً من الفتحة الشمالية في فوهة "هاليماوماو" بعد منتصف الليل، ثم بدأت تلك الفتحة بقذف نوافير من الحمم عند الساعة 0635 صباحاً.

وبحلول منتصف النهار، كانت الحمم تتدفق أيضاً من الفتحة الجنوبية للفوهة وفتحة ثالثة تقع بينهما.

ويعتبر كيلاويا واحداً من أكثر البراكين نشاطاً في العالم، ويقع في جزيرة هاواي، وهي أكبر جزر أرخبيل هاواي، ويبعد نحو 320 كيلومتراً إلى الجنوب من هونولولو، أكبر مدن الولاية، والواقعة في جزيرة أواهو.

المصدر: وكالات
بركان
هاواي
