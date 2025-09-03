الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أفغانستان تُرسل قوات خاصة جواً لإنقاذ ناجيي الزلازل

أفغانستان تُرسل قوات خاصة جواً لإنقاذ ناجيي الزلازل
3 سبتمبر 2025 14:05

أنزلت أفغانستان اليوم الأربعاء قوات خاصة جواً لإنقاذ الناجين من تحت أنقاض المنازل في مناطق جبلية بشرق البلاد دمرها زلزالان هذا الأسبوع وأودت بحياة 1400 شخص، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه جهودها لتوفير الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.

أخبار ذات صلة
تواصل جهود الإغاثة للوصول إلى القرى النائية بعد زلزال أفغانستان
في استجابة فورية.. فريق من "قيادة العمليات المشتركة" وفريق "البحث والإنقاذ" يغادران إلى أفغانستان


ضرب الزلزال الأول الذي بلغ قوته ست درجات منطقتي كونار وننكرهار في منتصف ليل الأحد تقريباً كان مركزه على عمق 10 كيلومترات، وتسبب في دمار واسع النطاق، وهو من أعنف الزلازل التي شهدتها أفغانستان في السنوات القليلة الماضية.

وبلغ قوة الزلزال الثاني 5.5 درجة أمس الثلاثاء، وتسبب في حالة من الذعر وعرقل جهود الإنقاذ، إذ تسبب انزلاق صخور من الجبال إلى غلق الطرق المؤدية إلى قرى في مناطق نائية.

وقال إحسان الله إحسان رئيس إدارة الكوارث في كونار إن عشرات من القوات الخاصة تم إنزالها جواً في مواقع يتعذر على طائرات الهليكوبتر الهبوط فيها للمساعدة في نقل المصابين إلى مناطق أكثر أماناً.

وأضاف "أقيم مخيم لتنسيق توزيع الإمدادات والمساعدات الطارئة عبر لجان الخدمات والإغاثة". وأضاف أن مركزين يشرفان على نقل المصابين ودفن المتوفين وإنقاذ الناجين.

واستخدم رجال الإنقاذ في وقت سابق طائرات الهليكوبتر لنقل المصابين إلى المستشفيات بينما كانوا يجدون صعوبة بسبب التضاريس الجبلية والطقس القاسي في الوصول إلى قرة متضررة على طول الحدود مع باكستان، حيث دمر الزلزالان منازل مبنية من الطوب اللبن.

المصدر: وكالات
أفغانستان
زلازل
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©