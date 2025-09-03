الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الناتو» يتوقع التوصل لاتفاق بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا

«الناتو» يتوقع التوصل لاتفاق بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
3 سبتمبر 2025 16:21

 يعتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، أن "تحالف الراغبين" الذي يضم الدول المستعدة لتحقيق السلام في أوكرانيا، سيتوصل قريبا إلى اتفاق بشأن مفهوم الضمانات الأمنية لكييف.
وفي حديثه اليوم الأربعاء، بعد اجتماعه مع الرئيس الإستوني آلار كاريس في بروكسل، قال روته إنه يتوقع "أن يتضح لنا ما يمكننا تقديمه بشكل جماعي، غدا أو بعد غد بقليل".
وأضاف: "يعني ذلك أننا يمكننا التعاون بفعالية أكبر، مع الجانب الأميركي أيضا". ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل لـ "تحالف الراغبين"، الذي يضم نحو 30 دولة تدعم كييف في باريس غدا الخميس.

أخبار ذات صلة
ماكرون يؤكد استعداد الأوروبيين لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا
علي النعيمي يستقبل سفير أوكرانيا لدى الدولة
المصدر: د ب أ
أوكرانيا
الناتو
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©