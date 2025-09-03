الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تواصل جهود الإغاثة للوصول إلى القرى النائية بعد زلزال أفغانستان

تواصل جهود الإغاثة للوصول إلى القرى النائية بعد زلزال أفغانستان
3 سبتمبر 2025 18:15

بعد ثلاثة أيام من وقوع زلزال مدمر في ولاية كونار الأفغانية، أعلنت وكالات الإغاثة الإنسانية وجود تحديات شديدة في توصيل المساعدات إلى المناطق النائية الجبلية.
وأكد برنامج الأغذية العالمي اليوم الأربعاء أن جهود الإغاثة مستمرة، لكن التضاريس الوعرة والبنية التحتية المتضررة جعلت العديد من القرى من الصعب الوصول إليها، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.
وأضاف البرنامج أن «العديد من المناطق المرتفعة مازالت معزولة، بدون طعام أو ماء أو مساعدات طبية» مسلطاً الضوء على الحاجة الملحة إلى تدخل إنساني فوري.
ووصلت حصيلة منقحة للقتلى بلغت 1411 قتيلاً وهو ما يؤكد خطورة الكارثة وحجم الدعم الدولي المطلوب.
وحذر خبراء في المجال الإنساني من أنه في غياب إمكانية الوصول العاجل والدعم اللوجستي المتزايد، يمكن أن يواجه آلاف السكان الضعفاء انعدام الأمن الغذائي المتفاقم وحالات طوارئ طبية والمزيد من النزوح. وتنسق وكالات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة مع السلطات المحلية لتوسيع عمليات النقل الجوي والقوافل البرية، بهدف الوصول إلى المناطق الأكثر عزلة في الأيام المقبلة. 

