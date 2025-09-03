الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة التمويل لجرينلاند

الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة التمويل لجرينلاند
3 سبتمبر 2025 19:40

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، مضاعفة التمويل المخصص لجرينلاند ضمن الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي.
وفي حال موافقة دول الاتحاد الأوروبي على المقترح، ستحصل جرينلاند على 530 مليون يورو (617.3 مليون دولار) خلال الفترة من 2028 إلى 2034، مقارنةً بـ225 مليون يورو للفترة الحالية 2021-2027.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدالة، مايكل ماكجراث، إن الأموال الإضافية تهدف إلى تمويل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات المواد الخام الحيوية والطاقة، مضيفاً أن زيادة التمويل يعكس الأهمية الاستراتيجية المتنامية للأقاليم والبلدان ما وراء البحار.

أخبار ذات صلة
غرق مهاجرين أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا
دعم أوروبي بمليون يورو لضحايا زلزال أفغانستان
المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
جرينلاند
القطب الشمالي
المفوضية الأوروبية
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©