الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة التمويل لجرينلاند

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، مضاعفة التمويل المخصص لجرينلاند ضمن الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي.

وفي حال موافقة دول الاتحاد الأوروبي على المقترح، ستحصل جرينلاند على 530 مليون يورو (617.3 مليون دولار) خلال الفترة من 2028 إلى 2034، مقارنةً بـ225 مليون يورو للفترة الحالية 2021-2027.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدالة، مايكل ماكجراث، إن الأموال الإضافية تهدف إلى تمويل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات المواد الخام الحيوية والطاقة، مضيفاً أن زيادة التمويل يعكس الأهمية الاستراتيجية المتنامية للأقاليم والبلدان ما وراء البحار.