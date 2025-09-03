الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

منظمات إغاثية تدعو النمسا للتحرك من أجل حماية المدنيين في غزة

أطفال فلسطينيون يجلسون قرب خيمتهم في مدينة غزة (أرشيفية)
3 سبتمبر 2025 21:04

دعت اليوم أربع منظمات إغاثة نمساوية تعمل في قطاع غزة، حكومة النمسا إلى التحرك الفوري للمطالبة بـ «وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة»، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني والصحفيين والمرضى ومرافق الرعاية الصحية.
طالبت منظمات كاريتاس، ودياكوني، وأطباء بلا حدود، وقرى الأطفال SOS، في تجمع مشترك أمام مقر مكتب رئيس وزراء النمسا، بضرورة إدراج مجلس الوزراء الأزمة الإنسانية في غزة على جدول أعماله، لتمكين الحكومة من اتخاذ جميع التدابير الممكنة، السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، من أجل إنهاء الحرب. 
حثّ ألكسندر بودمان، نائب رئيس منظمة كاريتاس، السياسيين النمساويين على التحرك، وقال «الصمت ليس خيارًا وعلى السياسيين التحرك الآن»، وأشار إلى وجود دعم كاف في المجتمع لاتخاذ خطوات ملموسة، وشدد بودمان على وجوب عدم استخدام إمدادات الإغاثة الحيوية كأداة عسكرية للضغط على السكان المدنيين الذين يعانون من الجوع في غزة.
وتحدث كريستيان موسر، مدير قرى الأطفال SOS  في النمسا، عن وضع الأطفال الحرج، ومعاناة الآلاف من سوء التغذية الحاد، وتدمير غالبية المدارس في غزة، وقال «الأطفال يفقدون طفولتهم وأي أمل في مستقبل آمن».
وتتضمن بنود رسالة المنظمات الإغاثية إلى حكومة النمسا، الدعوة إلى تبني تدابير لمكافحة الجوع، وإنهاء الحصار المفروض على إيصال المساعدات لقطاع غزة، وحماية المدنيين والعاملين في المجالات الطبية والإنسانية والصحفيين والمرضى ومرافق الرعاية الصحية، ورفع القيود عن الأدوية والمعدات الطبية.

