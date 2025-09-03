الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

غرق مهاجرين أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا

غرق مهاجرين أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا
3 سبتمبر 2025 21:13

قالت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن ستة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط والوصول إلى الساحل الجنوبي لإسبانيا.
وأعلنت الحماية المدنية البلدية وخدمات الطوارئ الإقليمية في الأندلس انتشال الجثث قبالة سواحل كاربونيراس بألميريا.
وتعتقد السلطات أن الضحايا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور على متن عدة قوارب وصلت إلى الساحل. ولم يتضح بعد عدد الناجين ممن كانوا على متن هذه القوارب.
وتظل إسبانيا، وخاصة جزر الكناري التابعة لها في المحيط الأطلسي، إحدى البوابات الرئيسة إلى الاتحاد الأوروبي للمهاجرين وطالبي اللجوء من أفريقيا. ومع ذلك، فقد شهد عدد الوافدين انخفاضاً عن ذروته العام الماضي.
ووفقا لأحدث الأرقام، وصل إلى إسبانيا حتى هذا الوقت من العام ما يقرب من 24 ألف مهاجر غير شرعي، بانخفاض بنحو الثُلث مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

 

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة التمويل لجرينلاند
دعم أوروبي بمليون يورو لضحايا زلزال أفغانستان
المصدر: رويترز
إسبانيا
جزر الكناري
المهاجرين
الاتحاد الأوروبي
الهجرة
الهجرة غير الشرعية
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©