أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الإمارات تقدم مساعدات إنسانية عاجلة في وادي نخلة الحديد باليمن لمتضررين من السيول

الإمارات تقدم مساعدات إنسانية عاجلة في وادي نخلة الحديد باليمن لمتضررين من السيول
3 سبتمبر 2025 21:21

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية جديدة في وادي نخلة الحديد بالساحل الغربي لليمن، حيث تم توزيع خيام إيواء على الأسر المتضررة من الأوضاع الإنسانية الصعبة.

جاءت هذه المبادرة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، الذي لعب دوراً رئيساً في تنظيم العمليات اللوجستية وتوزيع المساعدات.

تسعى الإمارات من خلال هذه المبادرات إلى تحسين ظروف الحياة للنازحين والمحتاجين في اليمن، حيث تظل الأوضاع الإنسانية في البلاد تتطلب مزيداً من الدعم والمساعدة.

تعكس هذه الخطوة التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في أوقات الأزمات، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية في المناطق الأكثر تضرراً.

المصدر: وام
الإمارات
مساعدات إنسانية
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
اليمن
الهلال الأحمر الإماراتي
السيول
