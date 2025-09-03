«اليونيفيل» تندد بهجوم إسرائيلي خطير على جنودها في جنوب لبنان

بيروت (وكالات)

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، أن مسيّرات إسرائيلية ألقت أربع قنابل قرب عناصرها في هجوم وصفته «من بين الأخطر» ضد قواتها منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر.

وقالت القوة إن الجيش الإسرائيلي ألقى صباح أمس، أربع قنابل قرب قوات اليونيفيل لحفظ السلام الذين كانوا يعملون على إزالة حواجز طرقية تعيق الوصول إلى موقع تابع للأمم المتحدة، في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل، مضيفة أن إحدى القنابل سقطت على بعد 20 متراً، فيما سقطت ثلاث على بعد مئة متر تقريباً عن عناصر ومركبات الأمم المتحدة.

وشددت على أن هذه من بين الهجمات الأكثر خطورة على عناصر اليونيفيل وأصولها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي.

وذكرت القوة الأممية، في بيانها، أن الجيش الإسرائيلي كان على علم مسبق بخططها القيام بالأعمال الطرقية «قرب الخط الأزرق»، وهو بمثابة خط الحدود مع إسرائيل، جنوب شرق قرية مروحين.

وأكدت أن تعريض حياة قوات حفظ السلام للخطر يشكّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر عام 2006 والذي شكّل أساساً لوقف إطلاق النار العام الماضي.

وتابعت أن «أي خطوات تعرّض قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وأصولها إلى الخطر، والتدخل في المهام الموكلة إليها، غير مقبولة، وتشكّل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 والقانون الدولي».

وطالبت فرنسا بـ «ضمان حماية قوات حفظ السلام وأمن عناصر الأمم المتحدة ومعداتها ومقارها»، في بيان للخارجية تعليقاً على الهجوم الإسرائيلي.

ودانت قطر من جهتها استهداف إسرائيل، قوة اليونيفيل، معتبرة ذلك انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الإنساني الدولي، ومؤكدة تضامنها الكامل مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

صوّت مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي لتمديد مهمة قوة اليونيفيل لمرة أخيرة حتى نهاية العام المقبل تمهيداً لانسحابها عام 2027 بعد نحو خمسين عاماً من انتشارها في جنوب لبنان.