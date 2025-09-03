الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

واشنطن تقدم 32.5 مليون دولار لمواجهة الجوع في نيجيريا

نساء يجلبن الماء في نيجيريا (أرشيفية)
3 سبتمبر 2025 23:40

وافقت الولايات المتحدة الأميركية، على تقديم مساعدة بقيمة 32.5 مليون دولار إلى نيجيريا للمساعدة في حل أزمة الجوع.
وقالت البعثة الأميركية في نيجيريا في بيان، اليوم الأربعاء، إن التمويل سيوفر المساعدة والدعم الغذائي للنازحين داخليا في المناطق المتضررة من النزاع. 
وقالت مارجوت فان دير فيلدن، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في غرب أفريقيا، في يوليو الماضي إن انعدام الأمن وتقليص التمويل وضعا شمال نيجيريا في «أزمة جوع غير مسبوقة» قد تُخلف أكثر من 1.3 مليون شخص بدون طعام وتدفع إلى إغلاق 150 عيادة تغذية في ولاية بورنو. 
وقالت البعثة الأميركية إن التبرع سيوفر الطعام والمساعدات الغذائية لـ 764205 مستفيدا في جميع أنحاء شمال شرق وشمال غرب نيجيريا، حيث تعد البلد الأكبر في أفريقيا من حيث عدد السكان.
وأضافت أن «هذا يشمل توفير تغذية تكميلية لـ 41569 امرأة وفتاة حوامل ومرضعات و43235 طفلا من خلال قسائم الغذاء الإلكترونية». 

 

المصدر: د ب أ
واشنطن
الولايات المتحدة
أميركا
نيجيريا
المساعدات الغذائية
الجوع
