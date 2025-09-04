الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

حرائق الغابات تجتاح بلدة تاريخية في كاليفورنيا

حرائق الغابات تجتاح بلدة تاريخية في كاليفورنيا
4 سبتمبر 2025 08:45

اشعلت صواعق من البرق حرائق غابات اجتاحت أجزاء من مقاطعتين بولاية كاليفورنيا الأميركية أمس الأربعاء، مما اضطر السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء واسعة النطاق.
واجتاحت النيران جزءاً من بلدة تعدين قديمة كانت موطناً للآلاف من المهاجرين.

ووفقا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، فإن ألسنة اللهب التي أججتها الرياح من نحو 20 حريقاً منفصلاً أتت على مساحة بلغت أكثر من 13 ألف فدان من العشب الجاف والنباتات والأخشاب، منذ أن أشعلت عاصفة رعدية الحرائق يوم الثلاثاء.

ولحقت أضرار بالغة بقرية تشاينيز كامب النائية جراء أحد الحرائق. ويعيش بها أقل من مئة شخص وتقع على السفح الغربي لجبال سييرا نيفادا بمنطقة جولد كانتري في كاليفورنيا.


وقالت المتحدثة باسم الإدارة جيمي وليامز إن الحرائق اجتاحت مبنيين تاريخيين، من بينهما محطة قديمة لعربات النقل ومقبرة على قمة تل لكنها لم تمس كنيسة شُيدت في عام 1854.

وقالت الإدارة إن أوامر الإخلاء صدرت للقرية بأكملها بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى في بلدتي توالامي وكالافيراس حيث يحاول فريق قوامه أكثر من 600 رجل إطفاء احتواء الحرائق.

