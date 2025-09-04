الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ترامب: أميركا "ستعاني كثيراً" إذا خسرت قضية الرسوم الجمركية

ترامب: أميركا "ستعاني كثيراً" إذا خسرت قضية الرسوم الجمركية
4 سبتمبر 2025 08:56

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى "إلغاء" الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها إذا خسرت قضية الرسوم الجمركية التي تنظرها المحكمة العليا.
وحذر من أن خسارة الدعوى ستسبب "معاناة كبيرة" للولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: إن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إلغاء حكم محكمة استئناف صدر الأسبوع الماضي خلص إلى أن الكثير من الرسوم الجمركية غير قانونية. وتوقع أن إدارته ستنتصر في القضية.

وأضاف "أبرمنا اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي يدفعون لنا بموجبه ما يقرب من تريليون دولار. هل تعلمون؟ إنهم سعداء. لقد تم الأمر، هذه الصفقات كلها منتهية، أعتقد أنه سيتعين علينا إلغاؤها".
وهذه أول تعليقات لترامب تلمح إلى إمكانية إبطال الاتفاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين إذا أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي.

وقال ترامب إن إلغاء الرسوم الجمركية سيكون أمراً مكلفاً، على الرغم من أن خبراء التجارة يشيرون إلى أن الرسوم يدفعها المستوردون في الولايات المتحدة وليس الشركات في بلدان المنشأ.

وحذر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة.

