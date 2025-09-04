الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زلزال جديد يضرب أفغانستان

زلزال
4 سبتمبر 2025 11:09

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر شرق أفغانستان بالقرب من مدينة جلال آباد، بعد أيام من وقوع زلزال مميت، مما أثار مخاوف الناجين الذين ينتظرون الحصول على المساعدات.

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية أن زلزالاً بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق أفغانستان الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي اليوم الخميس، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وكان مركز الزلزال بالقرب من جلال آباد بإقليم ننجارهار، ووقع على عمق 13 كيلومتراً. وتأتي هذه الهزة الأرضية بعد وقوع زلزال مميت في إقليم كونار، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة الآلاف. ومازالت عمليات الإنقاذ مستمرة في إقليم كونار، حيث يتواصل انتشال الجثث من أسفل الأنقاض، وتكافح وكالات الإغاثة للوصول إلى المناطق الجبلية النائية التي أغلقتها الانهيارات الأرضية.

المصدر: وكالات
زلزال
أفغانستان
