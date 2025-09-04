انقطاع مؤقت لخدمات «جوجل» في تركيا وأنحاء من أوروبا

قال نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي لشؤون الاتصالات وهيئة محلية لمراقبة الإنترنت ومستخدمون إن بعض خدمات شركة جوجل بما في ذلك يوتيوب لم تكن متاحة في تركيا وبعض أجزاء من أوروبا منها اليونان وألمانيا بشكل مؤقت اليوم الخميس.

وقالت جمعية حرية التعبير، التي ترصد الرقابة المحلية على شبكة الإنترنت في البلاد، إن الانقطاع في خدمة جوجل التابعة لشركة ألفابت بدأ حوالي الساعة العاشرة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) في تركيا.

وذكر موقع داون ديتيكتور لتتبع الأعطال أن معظم الخدمات عادت إلى طبيعتها قبل الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، مع انخفاض عدد بلاغات انقطاع الخدمة منذ الساعة 0751 بتوقيت جرينتش.

وقال نائب الوزير عمر فاتح سايان على موقع إكس إن هيئة مراقبة الأمن السيبراني المحلية طلبت تقريراً فنياً من شركة جوجل.

وأظهرت خريطة نشرها سايان أن تركيا وأجزاء كبيرة من جنوب شرق أوروبا وبعض المواقع في أوكرانيا وروسيا وغرب أوروبا تأثرت بانقطاع خدمات جوجل.

وقال مستخدمون إن انقطاعات متفرقة حدثت في اليونان وبلغاريا وصربيا ورومانيا، بما في ذلك مشاكل في الوصول إلى المواقع الإلكترونية وتطبيق يوتيوب وبعض جهات الاتصال الهاتفية المرتبطة بخدمة البريد الإلكتروني التابعة لجوجل (جي ميل).



