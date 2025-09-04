ترامب و"تحالف الراغبين" يبحثون ضمانات أمنية لأوكرانيا

أعلن قصر الاليزيه أن الاتصال عبر الفيديو بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة تحالف دول داعمة لأوكرانيا، بدأ بعيد الساعة 12,00 بتوقيت غرينيتش، اليوم الخميس، عقب اجتماع لهذا التحالف عقد في العاصمة الفرنسية باريس.

يضم "تحالف الراغبين" عشرات الدول معظمها أوروبية، تدعم كييف في أزمتها الحالية التي بدأت في العام 2022.

وعقد قادة التحالف مباحثات، اليوم الخميس، بعضهم حضوريا في باريس وآخرون عبر تقنية الفيديو، للبحث في الضمانات الأمنية لكييف في أي اتفاق سلام محتمل مع موسكو.

وعلى هامش الاجتماع، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الفرنسية، ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي.

في مطلع القمة التي شارك فيها نحو 35 من قادة الدول حضوريا في باريس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اللقاء "سيسمح بوضع اللمسات الأخيرة على الضمانات الأمنية المتينة التي ستقدم لأوكرانيا".

ويأمل الأوروبيون أن يطلعوا من ترامب على الخطوات الملموسة التي يريد الأميركيون القيام بها لدعم جهودهم في توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.

ويضم "تحالف الراغبين" داعمي أوكرانيا على الصعيد العسكري وغالبيتهم أوروبيون، فضلا عن كندا وأستراليا واليابان.

وهذا التحالف مستعد للمساهمة في تعزيز الجيش الأوكراني لا بل أن بعض الدول، مثل فرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا، مستعدة لنشر قوات على الأرض في أوكرانيا ما أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.