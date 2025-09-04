ألمانيا تحدد موقفها من مهمة عسكرية محتملة في أوكرانيا

أعلنت ألمانيا، اليوم الخميس، أنها لا ترغب في الوقت الحالي في الالتزام بالمشاركة في أي مهمة عسكرية محتملة في أوكرانيا بعد التوصل إلى حل تفاوضي ينهي الأزمة الحالية.

وصرح شتيفان كورنيليوس المتحدث باسم الحكومة الألمانية بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أكد، خلال مشاورات حلفاء أوكرانيا، أن الأولوية يجب أن تتركز أولا على تمويل وتسليح وتدريب القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف ميرتس أن ألمانيا باتت حاليا الشريك الأهم لكييف، وأنها مستعدة أيضا لتوسيع نطاق هذا الدعم.

وبشأن القيام بأي دورعسكري، أوضح كورنيليوس أن ألمانيا "ستقرر في الوقت المناسب، عندما تتضح الظروف الإطارية"، مشيرا إلى أن ذلك يتعلق بعدة أمور من بينها "طبيعة وحجم المشاركة الأميركية، وكذلك نتيجة العملية التفاوضية".

كما لفت كورنيليوس مجددا إلى أن الكلمة الأخيرة لأي عملية يشارك فيها الجيش الألماني، هي للبرلمان الألماني. وشدد ميرتس أيضا على ضرورة مواصلة العمل من أجل عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن يتم خلالها الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

وشارك في مشاورات اليوم، 35 رئيسا ورئيس حكومة من دول ما يعرف بـ "تحالف الراغبين" بحضور الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن الشركاء الأوروبيين أعربوا عن أملهم في أن تواصل الولايات المتحدة مشاركتها بشكل فعال في "الجهود المشتركة لدعم أوكرانيا، وصياغة ضمانات أمنية، وتشكيل عملية دبلوماسية مثمرة".