وفيات في الكونغو الديمقراطية جراء تفش جديد لمرض قاتل

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تفشي فيروس إيبولا مجددا، وأفاد وزير الصحة الكونغولي سامويل كامبا، اليوم الخميس، بأن عدد الوفيات بلغ 15 حالة منذ نهاية أغسطس.

تفشى هذا الفيروس مجددا في مقاطعة كاساي بوسط البلاد، وفقا للوزير.

وكان آخر تفشٍّ لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بستة أشخاص قبل ثلاث سنوات.

ولا يزال الفيروس فتاكا رغم اللقاحات والعلاجات الحديثة، وقد أودى ب15 ألف شخص في أفريقيا خلال الأعوام الخمسين الماضية.

وأفادت حصيلة لا تزال غير نهائية بتسجيل 28 حالة مشتبها بها في الكونغو الديمقراطية. ورصدت الحالة الأولى في 20 أغسطس الماضي لدى امرأة حامل نقلت إلى أحد المستشفيات.

وأضاف الوزير أن معدل الوفيات، الذي بلغ 53,6%، يكشف مدى خطورة الوضع.

وأوضح أن هذه الأرقام مؤقتة، وأن عمليات البحث لا تزال جارية، كما أن الحالات المشتبه فيها وحالات الوفيات تشير إلى ظهور أعراض مثل الحمى والقئ والإسهال والنزيف.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، خبراءها للعمل إلى جانب فريق الاستجابة السريع التابع للكونغو الديمقراطية إلى مقاطعة كاساي، لتعزيز مراقبة المرض وتقديم العلاج من الإصابات ومنع العدوى والسيطرة على المرض فى المنشآت الصحية، فضلا عن أجهزة الوقاية المتنقلة والإمدادات الطبية.

وقال محمد جنابي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية فى أفريقيا "إننا نعمل بعزم لوقف انتشار فيروس إيبولا بشرعة وحماية السكان".

وقال وزير الصحة "إنه الوباء السادس عشر الذي يسجل في بلادنا".

وكان وباء إيبولا تسبب بوفاة نحو 2300 شخص في الكونغو الديمقراطية بين 2018 و2020.

ورصد إيبولا للمرة الأولى العام 1976 في زائير، التسمية السابقة للكونغو الديمقراطية.