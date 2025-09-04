الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

شي: أهمية كوريا الشمالية للصين لن تتغير

الرئيس الصيني يستقبل الزعيم الكوريا الشمالي
4 سبتمبر 2025 22:08

طمأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى أن الأهمية التي توليها بكين لبيونغ يانغ "لن تتغير"، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي اليوم الخميس لدى اجتماع الزعيمين.
أجرى كيم زيارة خارجية نادرة إلى الصين إذ انضم إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشي لحضور عرض عسكري ضخم لإحياء ذكرى مرور ثمانين عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وعقد كيم وشي محادثات، مساء اليوم الخميس، في قاعة الشعب الكبرى في بكين حيث أكد الرئيس الصيني أن بلاده "تولي أهمية بالغة للصداقة التقليدية بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وترغب في الحفاظ على العلاقات بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وترسيخها وتطويرها"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.
وأضاف الرئيس الصيني "مهما تغيّر الوضع الدولي، فإن هذا الموقف لن يتغيّر".
وأكد شي للزعيم الكوري الشمالي، اليوم، أن الصين مستعدة "لتحسين التواصل عالي المستوى والاستراتيجي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.. والتفاهم المتبادل العميق والصداقة، وتعزيز الاتصالات على كافة المستويات والقيام بتعاون عملي في مختلف المجالات"، بحسب زكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
وأضاف أن على البلدين أيضا تعزيز التعاون في ما يتعلق بالشؤون الدولية "وحماية مصالحهما المشتركة".
وذكرت "شينخوا" أن كيم أكد أيضا الصداقة الثابتة بين البلدين وتعهّد بدعم الصين.
وأضافت الوكالة أن الزعيمين تناولا الشاي والعشاء معا.
وشوهد قطار كيم المصفّح يغادر بكين بعد وقت قصير على انتهاء الزيارة، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

أخبار ذات صلة
الصين تُطلق قمراً صناعياً لاستكشاف بيئة الفضاء
بوتين يشيد بالتعاون الاقتصادي مع الصين
المصدر: وكالات
شي جين بينغ
كيم جونغ أون
الصين
كوريا الشمالية
