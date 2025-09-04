"الشبكة الوطنية لرصد الزلازل" تسجل زلزالا عنيفا في أفغانستان

قال المركز الوطني للأرصاد إن سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت زلزالا بقوة 6.1 درجة في شرق أفغانستان، اليوم الخميس.

وأضاف المركز، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن الزلزال سجل في "الساعة 20:56، الموافق 04/09/2025 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".

بدوره، ذكر مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني أن زلزالا قوته 6.2 درجة هز شرق أفغانستان اليوم الخميس.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. ويأتي الزلزال في أعقاب آخر هز شرق أفغانستان هذا الأسبوع، فأودى بحياة أكثر من 2200 شخص وتسبب في إصابة أكثر من 3600 آخرين، فضلا عن تدمير قرى بأكملها وتشريد عشرات الآلاف.

وأحدث الزلزال الأول، الذي بلغت قوته ست درجات وهو من أعنف الزلازل التي شهدتها أفغانستان في السنوات القليلة الماضية، أضرارا ودمارا واسعي النطاق في ولايتي كونار وننكرهار يوم الأحد، عندما وقع على عمق ضحل يبلغ 10 كيلومترات.

وأشارت الأمم المتحدة ووكالات أخرى إلى الحاجة الماسة إلى الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية لإغاثة المتضررين من الزلزال.