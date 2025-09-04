الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الشبكة الوطنية لرصد الزلازل" تسجل زلزالا عنيفا في أفغانستان

زلزال
4 سبتمبر 2025 22:16

قال المركز الوطني للأرصاد إن سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت  زلزالا بقوة 6.1 درجة في شرق أفغانستان، اليوم الخميس.
وأضاف المركز، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن الزلزال سجل في "الساعة 20:56، الموافق 04/09/2025 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".
بدوره، ذكر مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني أن زلزالا قوته 6.2 درجة هز شرق أفغانستان اليوم الخميس.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. ويأتي الزلزال في أعقاب آخر هز شرق أفغانستان هذا الأسبوع، فأودى بحياة أكثر من 2200 شخص وتسبب في إصابة أكثر من 3600 آخرين، فضلا عن تدمير قرى بأكملها وتشريد عشرات الآلاف.
وأحدث الزلزال الأول، الذي بلغت قوته ست درجات وهو من أعنف الزلازل التي شهدتها أفغانستان في السنوات القليلة الماضية، أضرارا ودمارا واسعي النطاق في ولايتي كونار وننكرهار يوم الأحد، عندما وقع على عمق ضحل يبلغ 10 كيلومترات.
وأشارت الأمم المتحدة ووكالات أخرى إلى الحاجة الماسة إلى الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية لإغاثة المتضررين من الزلزال.

أخبار ذات صلة
جرحى جراء 5 هزات ارتدادية في أفغانستان
هزتان تضربان أفغانستان
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
زلزال
أفغانستان
آخر الأخبار
ترامب يلوّح برسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات
الأخبار العالمية
ترامب يلوّح برسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات
اليوم 16:22
الصين تُطلق قمراً صناعياً لاستكشاف بيئة الفضاء
الذكاء الاصطناعي
الصين تُطلق قمراً صناعياً لاستكشاف بيئة الفضاء
اليوم 16:17
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
اليوم 16:12
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
الرياضة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
اليوم 16:09
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©