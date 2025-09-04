الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

25 منظمة حقوقية تطالب الحوثي بالكشف عن مصير المخفيين قسراً

وقفة احتجاجية لأبناء المختطفين في سجون الحوثيين (أرشيفية)
5 سبتمبر 2025 02:19

عدن (الاتحاد)

طالبت 25 منظمة حقوقية، الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن بممارسة أقصى الضغوط على ميليشيات الحوثي، للكشف الفوري والكامل عن مصير المختطفين والمخفيين قسراً من أبناء حجور شمال محافظة حجة منذ ست سنوات، والإفراج عنهم من دون قيد أو شرط، باعتبار هذه القضية أولوية إنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل.
وحملت المنظمات خلال بيان، ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن حياة المختفيين وسلامتهم الجسدية والنفسية، وما ترتب عليها من معاناة شديدة لأسرهم وأهاليهم التي تعيش مأساة مستمرة بين وجع الفقد وقهر الانتظار وانعدام سبل العيش الكريم.
وأكد البيان، أن الإخفاء القسري الذي تمارسه ميليشيات الحوثي بحق أبناء حجور، ليس مجرد أرقام أو وقائع عابرة، بل هو نزيف مستمر من الألم والمعاناة يعيشها المخفيون في ظلمات المعتقلات السرية وتعانيه أسرهم في رحلة انتظار مدمرة تتسم بالفقد والحرمان والمعاناة الإنسانية المتواصلة، مطالبة بمساندة أسرهم وتقديم الدعم النفسي لأهاليهم نتيجة ما لحق بهم جراء الاختفاء القسري.
في غضون ذلك، أكد الرئاسي اليمني الحاجة الملحة لشراكة إقليمية ودولية مع مؤسسات الدولة اليمنية لمواجهة التحديات المشتركة على كافة المستويات.
وجدد رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، خلال استقباله سفير الولايات المتحدة الأميركية، ستيفن فاجن، التأكيد، على أهمية استمرار الدور الأميركي في حماية حرية الملاحة الدولية، وإضعاف قدرات الحوثي، لافتاً في هذا السياق إلى تعاظم الحاجة الملحة لشراكة إقليمية ودولية مع مؤسسات الدولة اليمنية لمواجهة التحديات المشتركة على كافة المستويات. 

