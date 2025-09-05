السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

هزتان تضربان أفغانستان

هزتان تضربان أفغانستان
5 سبتمبر 2025 10:18

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن هزتين ارتداديتين قويتين ضربتا شرق أفغانستان خلال 12 ساعة ما أثار مخاوف من وقوع المزيد من الوفيات والدمار اليوم الجمعة في منطقة لقي فيها نحو 2200 شخص حتفهم جراء زلازل على مدى أربعة أيام.
حدث ذلك في أعقاب زلزالين ألحقا دماراً كبيراً في البلاد الواقعة في جنوب آسيا.
وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالاً بقوة 5.4 درجة هز جنوب شرق البلاد على عمق 10 كيلومترات، بعد ساعات من زلزال آخر في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.
وبلغت قوة أول زلزال وقع هذا الأسبوع ست درجات وباغت البلاد قبل دقائق من منتصف ليل الأحد، وهو أحد أعنف الزلازل التي شهدتها أفغانستان. وأحدث أضراراً ودماراً في إقليمي ننكرهار وكونار إذ كان قريبا من سطح الأرض على عمق 10 كيلومترات فقط.
وكان الزلزال الثاني بقوة 5.5 درجة ووقع يوم الثلاثاء، وتسبب في حالة ذعر وعرقل جهود الإنقاذ مع انزلاق الصخور من الجبال وقطع الطرق المؤدية إلى القرى في المناطق النائية.

 

المصدر: رويترز
