أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

العاصفة الاستوائية "بيباه" تضرب مناطق واسعة من اليابان

العاصفة الاستوائية "بيباه" تضرب مناطق واسعة من اليابان
5 سبتمبر 2025 11:45

أفاد مسؤولو الأرصاد الجوية اليابانية بأن العاصفة الاستوائية بيباه وصلت إلى جزيرة شيكوكو غربي اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وأشاروا إلى أن العاصفة قد تجلب أمطاراً غزيرة على مناطق واسعة مع وجود خطر حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية.
ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة "بيباه" صباح اليوم بسرعة 25 كيلومتراً في الساعة في جزيرو شيكوكو. ومن المتوقع أن تتجه العاصفة شرقا على ساحل اليابان المطل على المحيط الهادئ.
وقد تتسبب في هطول أمطار تتجاوز 50 مليمترا في الساعة من غربي إلى شمال شرقي اليابان وأكثر من 80 مليمترا في بعض المناطق، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).
وتتكون السحب الممطرة حتى في المناطق البعيدة عن مركز العاصفة مثل مناطق توكاي وكينكي وكانتو التي تشمل طوكيو.
وتتساقط أيضا أمطار غزيرة في منطقة توهوكو في شمال شرق اليابان. ومن المتوقع هطول ما يصل إلى 300 مليمتر من الأمطار خلال الـ24 .

المصدر: د ب أ
اليابان
عاصفة
