الأخبار العالمية

بوتين مستعد للتواصل مع الجانب الأوكراني

بوتين مستعد للتواصل مع الجانب الأوكراني
5 سبتمبر 2025 12:39

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أنه مستعد للقيام باتصالات مع الجانب الأوكراني، رغم عدم جدوى ذلك، مشددا على أن الضمانات الأمنية، لم تتم مناقشتها مع روسيا بشكل جدي حتى الآن.
وأضاف الرئيس بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "أكرر مرة أخرى، قطعا، روسيا ستفي بهذه الالتزامات، لكن على أي حال، لم يناقش أحد هذا الأمر معنا على مستوى جاد حتى الآن"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وتابع: "إذا تم التوصل إلى اتفاقات ، فلا أحد يشك في أن روسيا ستنفذها بالكامل، وسوف نحترم تلك الضمانات الأمنية، والتي بالطبع، يجب أن يتم تقديمها لكل من روسيا وأوكرانيا".
وقال بوتين إنه "مستعد لإجراء اتصالات مع الجانب الأوكراني، لكنه لا يرى طائلا من ذلك".
وأوضح بوتين: سيكون من المستحيل تقريباً التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني بشأن القضايا الرئيسية، حتى لو كانت هناك إرادة سياسية.
وكشف بوتين، عن طلب نظام كييف من موسكو إجراء اتصالات. وأردف: في الآونة الأخيرة، تحدثت قيادة نظام كييف، وأحاول تلطيف العبارة، بشكل غير مبهج عنا، واستبعدت أي إمكانية لإجراء اتصالات مباشرة، الآن نرى أنهم يطلبون هذه الاتصالات، أو على الأقل يعرضونها.
وأضاف بوتين، أن موسكو هي أفضل مكان لعقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا وأوكرانيا. وتابع: "إذا أراد شخص ما حقا مقابلتنا، فنحن مستعدون، أفضل مكان لذلك هو عاصمة روسيا، موسكو مدينة الأبطال".
ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

