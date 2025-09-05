السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فيضانات باكستان تتجه جنوباً

فيضانات باكستان تتجه جنوباً
5 سبتمبر 2025 14:40

 ذكر مسؤولون أن السلطات في إقليم السند جنوبي باكستان تسرع اليوم الجمعة وتيرة خطط لإجلاء آلاف السكان من على ضفاف الأنهار مع اقتراب فيضانات ضخمة بعدما أضرت بأربعة ملايين شخص في إقليم بنجاب وسط البلاد.
وقال وزير إعلام الإقليم شارجيل ميمون إن الجنود ورجال الإنقاذ مدعومين بقوارب وسيارات إسعاف ومروحيات في حالة تأهب مع بدء فيضان مياه نهر السند.
وقال ميمون لوسائل الإعلام في إطلاعه اليومي عن الفيضان: "نتوقع أننا سنضطر إلى إنقاذ ملايين الأشخاص.
إننا مستعدون بالغذاء والأدوية والخيام لإيوائهم".
وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن 884 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية والأمطار الغزيرة وانفجار البحيرات الجليدية بسبب هطول الأمطار الغزيرة على مدار أسابيع منذ أواخر يونيو الماضي.
وذكرت أوزما بخاري الوزيرة بإقليم بنجاب أن أربعة ملايين شخص على الأقل تضرروا في إقليم بنجاب بوسط البلاد، حيث أنقذت السلطات ما يربو على مليوني شخص بعدما فاضت الأنهار إثر تدفقات هائلة للفيضان من الهند المجاورة.

