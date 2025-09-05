ترامب يلوّح برسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات

لوَّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على واردات بلاده من الرقائق وأشباه الموصلات، منوهاً بإعفاء الشركات العملاقة مثل «آبل»، التي تعهّدت بتعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة.

وقال ترامب على هامش حفل عشاء أقامه مساء أمس في البيت الأبيض على شرف عدد من كبار رؤساء شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، «سنفرض قريباً جداً رسوماً جمركية، لن تكون كبيرة جداً لكنها ستكون كبيرة نسبياً».

وطمأن ترامب الشركات الأميركية بقوله إن: «الخبر السار لشركات مثل آبل، هو أنكم إذا قمتم ببناء مصانع في الولايات المتحدة أو التزمتم بذلك، فلن تضطروا إلى الدفع».