الأخبار العالمية

زيلينسكي يكشف عن ضمانات أمنية ستوفر لأوكرانيا

زيلينسكي ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا في مؤتمر صحفي
5 سبتمبر 2025 17:07

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن بعض الضمانات الأمنية التي ستقدمها الدول الداعمة لأوكرانيا إلى كييف.
وقال الرئيس الأوكراني إن آلاف الجنود الغربيين قد ينشرون في أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية التي سيوفرها حلفاء كييف.
وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا في غرب أوكرانيا، أكد زيلينسكي أن عدد هؤلاء العسكريين سيكون "بالآلاف. هذا واقع لكن من المبكر الحديث عن ذلك".
كان "تحالف الراغبين"، الداعم لأوكرانيا، عقد أمس الخميس، لقاء في العاصمة الفرنسية باريس حضره العشرات من قادة الدول قبل أن يجروا اتصالا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة الضمانات الأمنية التي ستقدم تلك الدول لكييف.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب اجتماع أمس، إن 26 دولة تعهدت بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في مرحلة ما بعد الأزمة بينها قوة دولية في البر والبحر والجو.
وأكد ماكرون، في بداية الأمر، أن تلك الدول ستنشر قوات في أوكرانيا، لكنه أوضح في وقت لاحق أن بعضها سيقدم ضمانات بينما سيظل خارج أوكرانيا من خلال المساعدة في تدريب وتجهيز القوات الأوكرانية على سبيل المثال.
وقال زيلينسكي، بعد اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي في أوزهورود غرب أوكرانيا اليوم الخميس، إن "من المهم أن نناقش كل هذا... سيكون بالتأكيد بالآلاف، وليس عددا قليلا فقط".
وردا على سؤال من أحد الصحفيين، قال زيلينسكي إن من السابق لأوانه التعليق على التفاصيل.
وأشار زيلينسكي إلى أنه "نسق خطوات" بشأن محادثات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي مع كوستا في أوزهورود.
وترى كييف أن عضوية الاتحاد الأوروبي هي أساس أمنها وتعافيها بعد الأزمة الحالية.

