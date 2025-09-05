السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بوتين يحذّر: سنستهدف أي قوة عسكرية تنشر في أوكرانيا

بوتين يلقي كلمة خلال خلال منتدى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي
5 سبتمبر 2025 17:46

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أي قوات غربية قد تنتشر في أوكرانيا باستهدافها، غداة اجتماع لحلفاء كييف الأوروبيين خصص لبحث الضمانات الأمنية في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
وتعهدت 26 دولة غالبيتها أوروبية، أمس الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، بدعم أوكرانيا عسكريا برا وجوا وبحرا.
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذا الالتزام معتبرا أنه تقدم "ملموس" بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الأزمة.
وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس "سيتم نشر الضمانات الأمنية في اليوم الذي يتوقف فيه النزاع"، سواء من خلال "وقف إطلاق نار" أو "هدنة" و"معاهدة سلام".
وشدد ماكرون على أن الأمر "لا يتعلق بحرب على روسيا" من دون أن يعرض أي تفاصيل أو توضيح حول مساهمة كل دولة.
"تحالف الراغبين"
وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين، اليوم الجمعة، لوكالة ريا نوفوستي للأنباء "هل يمكن لوحدات عسكرية أجنبية، وخصوصا أوروبية وأميركية، أن توفّر وتضمن الأمن لأوكرانيا؟ قطعا لا، هي لا تستطيع ذلك" مشددا على أن روسيا يجب أن تستفيد من ضمانات أمنية أيضا.
وفي موقف أكثر صراحة، حذر بوتين، اليوم الجمعة، من أن أي قوة غربية تنتشر في أوكرانيا ستكون "هدفا مشروعا" للجيش الروسي.
وقال بوتين، خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي "إذا انتشرت قوات أيا كانت هناك، وخصوصا الآن فيما تجري معارك، سننطلق من مبدأ أنها ستكون أهدافا مشروعة" للجيش الروسي.
وتابع "إذا تم اتخاذ قرارات من أجل التوصل إلى السلام، إلى سلام دائم، لا أرى ببساطة أي معنى لوجودها" على الأراضي الأوكرانية، مؤكدا "يجب ألا يشك أحد في أن روسيا ستلتزم تماما" بالضمانات الأمنية التي ستقدم لاحقا لأوكرانيا.
وكان الدعم الأميركي، الذي اطلق عليه تسمية "صمام الأمان"، محور محادثات عبر الإنترنت مع دونالد ترامب بعد قمة، أمس الخميس، في باريس التي شارك في جزء منها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف الذي حضر الاجتماع في قصر الإليزيه.
ولم يصدر أي إعلان بعد هذه المحادثات.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس "نعول على آلية صمام الأمان من الولايات المتحدة".

المصدر: وكالات
