الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يغرّم جوجل بنحو 3,5 مليار دولار

شعار شركة جوجل
5 سبتمبر 2025 20:23

فرضت المفوضية الأوروبية، الذراع النفيذي للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، غرامة بقيمة 2,95 مليار يورو (3,5 مليار دولار أميركي) على شركة "جوجل" لانتهاكها قواعد المنافسة في التكتل من خلال تفضيل خدماتها الإعلانية الرقمية الخاصة بها.
وأمرت المفوضية الأوروبية، الشركة الأميركية العملاقة بإنهاء "ممارساتها في تفضيل خدماتها الخاصة" واتخاذ خطوات لوقف "تضارب المصالح" عبر سلسلة توريد تكنولوجيا الإعلانات. 
والغرامة هي رابع غرامة تفرض على جوجل في معركتها المستمرة منذ عقد من الزمن مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي
كما أمرت المفوضية جوجل "بإنهاء ممارسات التفضيل الذاتي هذه".
جاء قرار فرض الغرامة من قبل المفوضية الأوروبية بسبب شكوى من مجلس الناشرين الأوروبيين. 
ووجد تحقيق المفوضية أن جوجل تحتل مركزًا مهيمنًا في السوق بمنتجاتها. وأضافت أن الشركة أساءت استغلال هذا المركز منذ عام 2014 لمنح منتجاتها ميزة تنافسية. ونتيجة لذلك، انتهكت جوجل المادة 102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إن نموذج أعمال جوجل يخلق تضاربًا في المصالح: فالشركة التقنية لا تُعلن عن نفسها فحسب، بل تعمل أيضًا كوسيط بين المعلنين ومقدمي مساحات الإعلان على الإنترنت.
وتحث المفوضية الأوروبية جوجل الآن على التوقف عن تفضيل نفسها.
ووفقًا لبيان المفوضية، فإن المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة هو الإعلانات. لدى جوجل الآن 60 يومًا لإبلاغ المفوضية بكيفية تعديل نموذج أعمالها بما يتوافق مع اللوائح. 

المصدر: د ب أ
