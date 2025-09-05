السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا توقف مساعدتها العسكرية لدول أوروبا الشرقية

جنود من أميركا وليتوانيا خلال افتتاح قاعدة عسكرية أميركية (أرشيفية)
5 سبتمبر 2025 21:13

تعتزم واشنطن وقف المساعدة العسكرية التي تقدمها منذ زمن طويل للدول الأوروبية، في ظل طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أوروبا تحمّل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن نفسها، حسبما أكّد اليوم الجمعة مسؤول في ليتوانيا إحدى الدول المعنية بالقرار.
والأسبوع الماضي، "أبلغت وزارة الدفاع الأميركية البلدان المعنية بأنه اعتبارا من الفترة المالية المقبلة، سيصبح التمويل معدوما"، بحسب ما قال فايدوتاس أوربيليس مدير السياسة الدفاعية في وزارة الدفاع في ليتوانيا  للصحافيين.
وأكّد المسؤول الليتواني تقارير أوردتها صحيفتا "واشنطن بوست" و"فايننشل تايمز" نقلا عن مسؤولين لم يكشفوا هوياتهم قالوا إن هذه الخطوة تندرج في سياق الجهود التي تبذلها إدارة ترامب لخفض النفقات في الخارج.
والأسبوع الماضي، أبلغ مسؤولون أميركيون دبلوماسيين أوروبيين بقرار وقف التمويل الأميركي لبرامج تدريب جيوش دول من أوروبا الشرقية وتجهيزها، حسبما نقلت صحيفة "فايننشل تايمز".
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، تصل قيمة هذه المساعدات إلى مئات ملايين الدولارات.
وفي حالة ليتوانيا، من شأن القرار أن يؤثّر على "مشتريات الأسلحة الأميركية وغيرها من التجهيزات ودورات التدريب"، بحسب أوربيليس.
وأشار المسؤول الليتواني إلى أن القرار "لن يؤثّر على القوّات الأميركية في المنطقة" التي تموّل عبر باب منفصل من أبواب الميزانية الأميركية.
ولم يؤكد مسؤول في البيت الأبيض، اشترط عدم الكشف عن هويته، تفاصيل هذا القرار، لكنه أوضح أن الخطوة "تم التنسيق بشأنها مع الدول الأوروبية عملا" بمرسوم وقعه ترامب في يناير حول إعادة تقييم المساعدات الخارجية الأميركية و"تماشيا مع نهج الرئيس الساعي إلى دفع أوروبا لتحمّل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن نفسها".
وأوضح المسؤول الليتواني في وزارة الدفاع أن الإنفاق الأميركي على تجهيز الجيش في بلده وتدريبه يشكّل ما بين 30 و80 % من إجمالي المساعدات العسكرية الممنوحة للبلد.
واعتبر هانو بيفكور وزير دفاع إستونيا، من جهته، في تصريح، أن القرار الأميركي "رمزي".

أخبار ذات صلة
أميركا ترسل طائرات مقاتلة لمكافحة عصابات المخدرات
الإصابة تحرم إيطاليا من جهود سكاماكا في تصفيات المونديال
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
مساعدات عسكرية
أوروبا الشرقية
ليتوانيا
إستونيا
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©