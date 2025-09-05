السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أميركا ترسل طائرات مقاتلة لمكافحة عصابات المخدرات

جنود أميركيون يصلون إلى بورتوريكو
5 سبتمبر 2025 22:09

قالت مصادر إن الولايات المتحدة أمرت بنشر عشر طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" في بورتوريكو لتنفيذ عمليات ضد عصابات المخدرات.
يأتي هذا القرار إضافة إلى وجود عسكري أميركي مكثف بالفعل في جنوب البحر الكاريبي، في الوقت الذي ينفذ فيه الرئيس دونالد ترامب تعهده الانتخابي بملاحقة الجماعات التي يتهمها بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

  • جنود أميركيون يصلون إلى بورتوريكو
    جنود أميركيون يصلون إلى بورتوريكو
وأفادت المصادر، التي تحدثت عن أحدث عملية نشر أميركية بشرط عدم نشر أسمائها، بأن الولايات المتحدة سترسل المقاتلات العشر لتنفيذ عمليات ضد عصابات مخدرات تصنفها تنظيمات إرهابية تعمل في جنوب البحر الكاريبي.
وأضافت أن من المقرر وصول الطائرات إلى المنطقة بحلول أواخر الأسبوع المقبل.

ستنضم الطائرات إلى سفن حربية أميركية منتشرة في جنوب البحر الكاريبي. وتشارك حاليا ثماني سفن تابعة للبحرية الأميركية في جهود مكافحة المخدرات في أميركا اللاتينية هي: ثلاث سفن هجومية برمائية ومدمرتان وطرّاد وسفينة قتال للسواحل في منطقة الكاريبي، إضافة إلى مدمرة واحدة في المحيط الهادئ شرقا، حسبما قال مسؤول دفاعي أميركي هذا الأسبوع طالبا عدم نشر هويته.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
عصابات المخدرات
طائرات مقاتلة
بحر الكاريبي
