السبت 6 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية

مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة

مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
6 سبتمبر 2025 01:05

رام الله (الاتحاد)

أفادت مصادر محلية، أمس، بأن سكان قرية فلسطينية في الضفة الغربية تعرضوا لهجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون. 
وذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن 13 شخصاً، بينهم أطفال، أصيبوا خلال الهجوم.
وأشارت منظمة الصليب الأحمر إلى أن عدداً من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أرسل جنوداً وعناصر من الشرطة إلى موقع الحادث، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد هوية أي من المشتبه بهم. 
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً في الواقعة. 
ونشر نشطاء فلسطينيون مقاطع مصورة توثق إصابات العديد من الأشخاص، ويظهر فيها بعض الضحايا وهم مغطون بالدماء جراء الهجوم. 
وبحسب النشطاء، فقد تعرض عدد من الفلسطينيين للطعن خلال الهجوم. 
وأفادت تقارير إعلامية بأن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا قرية «خلة الضبع» الواقعة جنوب الضفة الغربية.

